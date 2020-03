Stade Rennais – Mercato : Camavinga prêt à snober Barça et Real Madrid ?

true

La pause forcée du championnat en raison du coronavirus ne doit pas empêcher les joueurs de travailler. C’est dans cette veine que la plupart des clubs français ont arrêté leurs entraînements en confiant un programme de maintien spécialisé à leurs joueurs. Le Stade Rennais est à l’arrêt mais fait partie des clubs qui ont encore l’espoir de reprendre l’entraînement dès la semaine prochaine. Eduardo Camavinga doit faire partie de ceux qui ont des fourmis dans les jambes.

Jamais avare d’efforts sur le terrain, le milieu de terrain du Stade Rennais a tapé dans l’œil des plus grandes écuries européennes, séduites par son souffle et sa capacité à gratter des ballons ou organiser le jeu. Les qualités du joueur de 17 ans ne sont pas non plus passées inaperçues aux yeux du staff de l’équipe de France, où Didier Deschamps surveille sa situation.

#SRFC Comment ne pas apprécier Julien Stéphan. « Quand on voit ce qu’il se passe aujd’hui, les drames, les malheurs dans certaines familles, le dévouement de tout le personnel hospitalier qui s’occupe de tous ces malades, ça permet de relativiser certaines de nos problématiques. » pic.twitter.com/wdI8Y3bWjB — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) March 17, 2020

D’après L’Équipe, le sélectionneur des Bleus devrait aussi apprécier sa maturité… « Convoité par les plus grands clubs européens, Camavinga a de bonnes chances de rester une saison supplémentaire à Rennes, surtout en cas de qualification en Ligue des champions », glisse le quotidien sportif. N’en déplaise au Real Madrid et au FC Barcelone, venus aux renseignements quand Olivier Létang était encore le président du SRFC.