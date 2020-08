Stade Rennais – Mercato : Corchia arrive à Rennes, signature imminente ?

true

Sur les réseaux sociaux, Sébastien Corchia (FC Séville, 29 ans) a annoncé son arrivée à la gare de Rennes Roazhon.

Sur son compte Instagram, Sébastien Corchia (FC Séville, 29 ans) a affiché une photo de la gare de Rennes, sans en dire plus. En ce premier jour d’ouverture du nouveau Mercato, cela ne peut pas être une coïncidence alors que le nom de l’international français, qui sort d’un prêt mitigé à l’Espanyol de Barcelone (relégué en D2), fait partie de la short-list des Rouge-et-Noir en cas de non prolongation d’Hamari Traoré.

Un dossier qui était lié à Hamari Traoré

Un éventuel retour de l’ancien joueur du Mans, de Sochaux et du LOSC paraissant compliqué dans la peau d’un remplaçant, cela pourrait vouloir dire que le départ d’Hamari Traoré, sous contrat jusqu’en juin 2021 et courtisé en Espagne, est plus avancé qu’il n’y paraît. Ou alors qu’il rejoint un club actuellement en stage en Bretagne. Une autre possibilité. On en saura sans doute plus dans les prochaines heures…

Pour rappel, Sébastien Corchia est encore sous contrat pour un an à Séville mais, après ses deux derniers prêts (Benfica, Espanyol), il ne sera pas retenu par le club andalou s’il venait à trouver un nouveau point de chute.