Stade Rennais – Mercato : de la concurrence pour Gnahoré, un plan B à Nice ?

Cible du Stade Rennais, Eddy Gnahoré (SC Amiens) a des touches en Angleterre. Les Bretons disposent d’un plan B à Nice avec Adrien Tameze.

Si le départ de James Léa-Siliki à Dijon s’est un peu refroidi, le Stade Rennais pourrait malgré tout être amené à recruter au milieu lors du mois de janvier. En effet, outre le dossier de l’athlétique milieu de terrain, le cas Clément Grenier pourrait pousser les Bretons à avancer leurs pions pour Eddy Gnahoré (SC Amiens, 26 ans), leur priorité dans le secteur.

Les Anglais en pincent pour Gnahoré (SC Amiens)

En effet, comme le rapporte « L’Equipe » dans son édition du jour, le club picard est vendeur pour l’ancien milieu de Palerme et Rennes est loin d’être seul sur le dossier puisque de nombreux clubs anglais pourraient également s’activer.

La piste Tameze (OGC Nice) relancée ?

En cas d’échec de la piste Gnahoré, les Rouge et Noir pourront toujours se rabattre sur Adrien Tameze (OGC Nice, 25 ans), également suivi selon le quotidien et qui souhaite désormais quitter la Côte d’Azur mécontent de son statut après avoir refusé un pont d’or du Spartak Moscou il y a quelques mois (10 M€ et un salaire de 2 M€ net). Sur ce dossier, Cardiff, Everton, l’OM et l’Atalanta seraient également à l’affût.