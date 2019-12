Stade Rennais – Mercato : de nouveaux Camavinga attendus à Rennes ? 

false

Le président du Stade Rennais, Olivier Létang, a tenu à préciser qu’Eduardo Camavinga n’était pas le seul joyau des Rouge et Noir. D’autres ne demandent qu’à être exhibés.

Très heureux de la victoire à Lyon (1-0) dimanche, décrochée grâce à une frappe d’Eduardo Camavinga à la dernière minute, le président du Stade Rennais, Olivier Létang, a beaucoup parlé de son prodige devant les médias. Et rappelé que d’autres pépites attendaient d’avoir leur chance en équipe première.

#Ligue1#OLSRFC#Lyon 0-1 #Rennes Eduardo Camavinga a encore impressionné aujourd’hui. Avec son 1er but en plus! @ecama10 1⃣⚽️

🎯 90% passes réussies

💪 72% duels gagnés

🥇 Fautes subies

🥇 Dribbles réussis

🥇 Duels gagnés

🥈 Ballons gagnés au milieu

🥉 Tacles réussis pic.twitter.com/9r4nn0KIFk — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) December 15, 2019

« Eduardo est l’étendard. Celui qu’on voit le plus. Mais derrière, vous avez pu vous en apercevoir contre la Lazio, il y a un certain nombre d’autres garçons qui poussent et on en a encore d’autres derrière. Ça c’est un travail très important. La formation fait partie et est l’ADN du Stade Rennais. Donc on est très fiers qu’Eduardo ait ce niveau de performance. On a encore un certain nombres d’autres garçons qu’on continue à développer et à accompagner au sein du club. »

L’avenir s’annonce donc radieux pour les tenants de la Coupe de France, qui vivent une belle période depuis l’arrivée sur le banc de Julien Stéphan il y a un an.