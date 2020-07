Stade Rennais – Mercato : du nouveau dans le dossier Salisu

false

Le défenseur central de Valladolid, Mohammed Salisu, courtisé par le Stade Rennais, n’aurait pas encore décidé de son avenir.

C’est LE dossier qui traîne en longueur en cette période de mercato au Stade Rennais. On parle ici du jeune défenseur ghanéen de Valladolid, Mohammed Salisu, qui n’aurait pas encore tranché entre Southampton et le club breton. Si la clause libératoire du joueur, estimée à 12 millions d’euros, est acceptée par les deux clubs, le joueur, lui, aurait affiché une légère préférence pour la Premier League.

Problème, et ça pourrait prendre plus de temps que prévu comme le rapporte ce matin le quotidien l’Equipe, il lui faudra pour signer à Southampton un contrat de travail. Ce qui pourrait donc faire les affaires du SRFC. Précision, et elle est de taille, rien ne devrait bouger dans ce dossier avant le 19 juillet prochain, date de clôture du championnat espagnol.