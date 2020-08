Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice salue le choix réfléchi de Camavinga

false

Au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe, Florian Maurice est revenu sur le choix d’Eduardo Camavinga de rester au Stade Rennais pour disputer la Ligue des Champions.

A 17 ans et après seulement une seule saison en professionnelle, Eduardo Camavinga est promis à un avenir brillant. Considéré comme un crack à l’instar de son aînée Kylian Mbappé, le milieu du Stade Rennais est logiquement convoité par les plus grands clubs européens. Alors qu’il semblait se diriger vers le Real Madrid, la crise du Covid-19 est passée par-là, pour le plus grand bonheur du club breton qui pourra profiter de son talent encore une saison avant son grand envol.

« Je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison », a déclaré le principal intéressé. Un choix mûrement réfléchi par le joueur et son entourage qui a également été grandement motivé par la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec son club formateur.