Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice travaille sur deux dossiers prioritaires

true

Selon RMC, le Stade Rennais, via Florian Maurice, tenterait d’enrôler les défenseurs Nicholas Opoku (Amiens) et Mohammed Salisu (Valladolid).

Le Stade Rennais a démenti avoir formulé une première offre de 11 à 12 M€ pour Denis Bouanga, et si l’attaquant des Verts est bien la priorité de Julien Stéphan au SRFC, d’après nos informations, le club breton accélère sur deux autres dossiers. D’après RMC, Florian Maurice a pris les choses en mains et il tente de finaliser les arrivées de Nicholas Opoku et Mohammed Salisu.

Les premiers dossiers chauds de Florian Maurice à Renneshttps://t.co/CXQyTILFNg — RMC Sport (@RMCsport) June 1, 2020

Arrivé à Amiens en janvier dernier, Opoku sn’est que prêté par l’Udinese, avec une option d’achat de 4 M€ que le club du président Joannin devrait lever avant de prêter le Ghanéen à Rennes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Egalement ghanéen, Salisu (21 ans), lui sort d’une belle saison avec Valladolid. Stéphan recherchant deux défenseurs centraux, les dossiers ne seraient pas liés.