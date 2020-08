Stade Rennais – Mercato : Florian Maurice vise un autre défenseur après Nayef Aguerd

true

Florian Maurice, le responsable du recrutement du Stade Rennais, a annoncé en conférence de presse qu’il espérait encore un renfort défensif. Et une autre recrue est attendue en attaque.

Avec sa qualification en Ligue des champions, le Stade Rennais espère attirer un ou deux gros poissons d’ici la fin du Mercato. Les noms de Javi Martinez (Bayern), Jean-Clair Todibo (Barça) et Fikayo Tomori (Chelsea) circulent mais pour l’heure, seul Nayef Aguerd est arrivé en Bretagne en provenance de Dijon.

« L’effectif bougera »

Le défenseur devrait toutefois faire des émules, et Florian Maurice, présent ce lundi en conférence de presse, a confié que la priorité était de renforcer encore le secteur défensif de l’équipe de Julien Stéphan. « L’objectif est d’avoir un effectif solide et compact pour être compétitif sur tous les tableaux. L’effectif bougera », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter : « Je n’ai pas envie de donner de noms en particulier. On doit parler aux joueurs pour définir notre stratégie. On sera amené à le faire dans les semaines à venir. L’idée est de renforcer notre défense. On a vite identifié deux joueurs suite aux départs de Jérémy Morel et Joris Gnagnon. Aujourd’hui, un seul est arrivé. L’idée est d’aller voir ce qu’on peut faire jusqu’à la fin du mercato pour renforcer cette ligne de défense ».

Un attaquant devrait aussi arriver

Nicolas Holveck, lui, a par ailleurs affirmé que le SRFC travaillait aussi sur un renfort offensif. « On a encore deux cibles prioritaires devant et derrière. Le fait d’être en Ligue des Champions fait qu’on ne se privera pas de se renforcer. Les prolongations font aussi partie des bonnes nouvelles à annoncer prochainement »