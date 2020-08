Stade Rennais – Mercato : Guirassy va mettre la pression sur sa direction pour débarquer

true

Sehrou Guirassy, l’attaquant d’Amiens, n’a pas caché son son souhait de s’engager avec le Stade Rennais. Et les choses devraient s’accélérer.

Jusqu’à présent, Sehrou Guirassy a parfaitement joué le jeu. L’attaquant d’Amiens, convoité par le Stade Rennais, n’a pas choisi la voie du bras de fer pour forcer son départ. Ce samedi, le buteur picard a même offert la victoire à son équipe face à Nancy (1-0) avec un but à une vingtaine de minutes de la fin.

Cela n’a pas empêché Guirassy, au terme de la rencontre, de confirmer au micro de Telefoot que ses envies sont très claires pour l’avenir. « J’espère que je serais Rennais. Pour l’instant, je suis Amiénois et je donnerai tout tant que je suis là », a promis Guirassy.

Une réunion prévue ce lundi avec la direction

Mais cela ne va donc pas empêcher Guirassy et son clan de tenter de mettre la pression pour débloquer la situation. Selon la Chaîne Telefoot, une réunion serait prévue entre le joueur, ses conseillers et la direction du club picard. Problème, alors que Guirassy veut rejoindre Rennes et seulement Rennes, le club breton n’aurait proposé que 12 millions d’euros quand Amiens en demande 20. Et des clubs anglais seraient prêts à faire monter les enchères avec des propositions concrètes…