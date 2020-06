Stade Rennais – Mercato : Jérémy Morel a deux touches en Ligue 1

true

Le latéral gauche de 36 ans, en fin de contrat au Stade Rennais, intéresse les deux promus. Il souhaite continuer encore deux saisons.

Pas conservé par le Stade Rennais, Jérémy Morel n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Le défenseur polyvalent à la condition physique exemplaire espère même jouer encore deux saisons au plus haut niveau. C’est la condition sine qua non pour pouvoir le recruter.

Selon L’Equipe, l’ancien Lyonnais et Marseillais bénéficierait de deux touches en Ligue 1. Ou, plutôt, chez des promus de Ligue 1. Le Racing Club de Lens et le FC Lorient l’auraient approché. Morel a déjà évolué chez les Merlus de 2002 à 2011 et il ne serait pas contre un retour au Moustoir. Sans compter que le déménagement serait moins long que s’il rejoignait l’Artois.

Le challenge sportif étant le même (le maintien), le RC Lens et le FC Lorient vont batailler au niveau du contrat : celui qui lui proposera deux ans et un meilleur salaire parviendra à attirer Jérémy Morel.