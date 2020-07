Stade Rennais – Mercato : Julien Stephan fataliste face au chantier défensif ?

true

Conscient qu’il ne sera peut-être pas satisfait sur ses exigences à l’issue du premier Mercato mené pr le Stade Rennais, Julien Stephan s’en accommode.

Si Julien Stéphan a obtenu son premier renfort de poids en attaque avec Martin Terrier, le Stade Rennais ne tient toujours pas les deux défenseurs centraux qu’il souhaite pour compléter son effectif en vue des tours préliminaires de la Ligue des Champions fin août. L’arrivée d’un renfort dans ce secteur paraît très illusoire d’ici à ce soir.

Face aux médias, à l’occasion du stage de préparation à Dinard, le coach rennais a évoqué ce Mercato particulier : « Pour l’instant on a 25 joueurs en stage, on travaille bien avec ces 25 joueurs-là. C’est la priorité. Ensuite le mercato ne fait que débuter, il va encore être très long. Il y aura une coupure entre le 10 juillet et le 10 août. Pour nous, ce n’est pas la situation idéale, mais on va s’en accommoder et surtout travailler, fonctionner avec ceux qui sont là pour l’instant», a fait savoir le technicien à « Ouest-France ».