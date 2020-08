Stade Rennais – Mercato : Julien Stéphan pousse un buteur vers la sortie !

true

Samedi soir, à l’issue de la victoire de son Stade Rennais sur le SCO Angers (1-0), Julien Stéphan a évoqué le Mercato de son club.

S’il pourrait logiquement s’agacer de ne pas voir débarquer de défenseur central à quelques semaines du tour préliminaire de Ligue des Champions, Julien Stéphan reste zen : « On est le 1er août, le mercato se fermera le 5 octobre. Il y a encore huit longues semaines à attendre avant d’en avoir le dénouement. Ce qui est important, c’est de recruter les bons joueurs dans le bon timing. Je suis content de pouvoir donner du temps de jeu à Nyamsi, à Brassier, à Soppy », a-t-il glissé.

Siebatcheu écarté, un choix pour laisser une place à Rutter

En attendant de voir débarquer ses renforts défensifs, le coach rennais a déjà fait quelques choix forts à l’occasion du stage à Arzon. En effet, placé sur la liste des transferts depuis deux Mercatos, Jordan Siebatcheu a été laissé à disposition de la réserve à Rennes. Un choix que le technicien assume pleinement dans son objectif de laisser un champ d’expression aux jeunes.

« On a déjà Adrien Hunou, M’baye Niang, et Terrier qui peut jouer devant. On a aussi la volonté de développer Rutter, donc pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de s’exprimer, il faut faire un choix », justifie Julien Stéphan.