Stade Rennais – Mercato : Kouassi et Salisu se détournent des Rouge et Noir !

En quête de deux stoppeurs, le Stade Rennais pensait pouvoir boucler les pistes Mohamed Salisu (Valladolid) et Tanguy Kouassi (PSG). Les dossiers se compliquent…

Désireux de se renforcer défensivement, le Stade Rennais pourrait bien essuyer deux revers coup sur coup avec deux de ses cibles prioritaires. En effet, comme annoncé par « RMC Sport » il y a quelques minutes, Tanguy Kouassi (17 ans) ne rejoindra pas la Bretagne… Pas plus qu’il ne signera son premier contrat avec le Paris Saint-Germain.

Kouassi vers le Bayern Munich…

Longtemps annoncé du côté du RB Leipzig, le milieu et défenseur formé à Paris va signer … au Bayern Munich. D’après Loïc Tanzi, le choix de Kouassi est fait depuis plusieurs jours et il va signer son premier bail professionnel en Bavière et pour cinq ans.

Tanguy Kouassi a fait son choix il y a plusieurs jours déjà : il va rejoindre le Bayern Munich. Contrat de cinq ans pour le défenseur français #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 16, 2020

… Et Salisu vers Southampton ?

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, « Cadena SER » a également balancé que le défenseur du Real Valladolid, Mohamed Salisu (21 ans), se détournait aussi des Rouge et Noir. S’il avait donné son accord à Rennes il y a quelques jours et qu’il ne restait plus qu’à finaliser le transfert à 12 M€ (montant de sa clause libératoire), le défenseur ghanéen serait revenu sur sa parole ! D’après le média ibérique, Mohamed Salisu a rompu les discussions avec Rennes pour s’orienter vers sa piste principale en Premier League : Southampton.