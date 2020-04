Stade Rennais – Mercato : la Ligue des Champions valide déjà un premier gros renfort !

true

Le Stade Rennais assuré de disputer au moins les tours préliminaires de Ligue des Champions, Steven Nzonzi (31 ans) va rester en Bretagne.

Ce jeudi, la LFP a fait exulter les supporters du Stade Rennais en annonçant que le championnat de Ligue 1 ne reprendrait pas et que, de facto, les Rouge et Noir, actuellement troisièmes, disputeraient les barrages de la prochaine Ligue des Champions. Espérée par tout un peuple, cette première qualification de l’histoire du club pour la C1 entérine déjà un premier transfert.

En effet, comme le rappelle « Ouest-France », Steven Nzonzi (AS Roma, 31 ans), qui s’était engagé pour un prêt de cinq mois avec le Stade Rennais, va rempiler pour une saison supplémentaire. Il s’agissait en effet du deal négocié par son ex-président Olivier Létang à son arrivée fin janvier. Le média breton a d’ailleurs eu confirmation par Nicolas Holveck (nouveau président rennais) de cette prolongation automatique.

C’est donc avec son seul Champion du Monde que le Stade Rennais tentera d’accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions 2020-21. Pour l’heure, les dates du 3e tour de qualification et des barrages de la prochaine édition ne sont toujours pas fixées. Il est aussi possible que les Bretons accèdent directement à la phase de groupe sous conditions (l’Europa League va à son terme et un club déjà qualifié pour la C1 l’emporte).