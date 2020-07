Stade Rennais – Mercato : l’après-Camavinga se prépare déjà en interne

true

En faisant signer un premier contrat professionnel à Lesley Ugochukwu (16 ans), le Stade Rennais a verrouillé son futur crack de l’entrejeu.

Mercredi soir, l’information est un peu passée inaperçue et pourtant elle n’a rien d’anodine. En effet, le Stade Rennais a signé son premier contrat professionnel de trois saisons à Lesley Ugochukwu (16 ans). Sans faire de bruit, le milieu de terrain de 16 ans, 3 mois et 4 jours est devenu le 2e plus jeune joueur professionnel de l’histoire du club derrière un certain Eduardo Camavinga, signé à 16 ans, 1 mois et 4 jours.

Ugochukwu, c’est déjà l’après-Camavinga qui se prépare

Pour le Stade Rennais, qui avait planifié cette signature dans son agenda il y a longtemps, valoriser Lesley Ugochukwu, premier joueur de la génération 2004 à passer professionnel, fait partie d’une stratégie globale visant à protéger les pépites de la Piverdière. Une pépite très suivie malgré sa longue blessure qui l’a laissé sur le flanc presque toute la saison en 2020-21.

Maurice ne veut pas brûler les étapes avec lui

Pour le directeur sportif Florian Maurice, qui vient tout juste d’arriver de l’OL, ce n’est pas vraiment une surprise. Recruteur émérite, l’ancien buteur international avait déjà repéré Lesley Ugochukwu dans les catégories de jeunes : « Lesley fait partie des joueurs à fort potentiel de notre Académie. Un potentiel détecté très tôt et récompensé par un contrat professionnel. Il a une belle marge de progression devant lui. L’ambition du club est de compter sur les jeunes issus du centre de formation. Il fait partie de ce projet. C’est un « box to box », il a des caractéristiques athlétiques très fortes et une capacité à se projeter vers l’avant intéressante. J’en avais entendu parler avant d’arriver à Rennes. C’est un très jeune joueur, l’idée est de l’amener vers le plus haut niveau de manière progressive », a-t-il glissé sur le site officiel de Rennes.