Stade Rennais – Mercato : l’AS Monaco et Nice bataillent pour une pépite bretonne

Courtisé à l’étranger par le Celtic Glasgow, Brandon Soppy (Stade Rennais, 18 ans) plait aussi à l’AS Monaco et à l’OGC Nice.

Si le dossier Eduardo Camavinga au Real Madrid constitue le gros de l’actualité Mercato au Stade Rennais, il y a un autre dossier qui suscite pas d’interrogations chez le nouveau président Nicolas Holveck : le cas Brandon Soppy (18 ans). Il faut dire que le jeune latéral droit, encore sous contrat jusqu’en juin 2021, n’a toujours pas rempilé et que les clubs se font de plus en plus nombreux à le courtiser.

Il y a quelques jours, nous vous faisions état d’une offre ferme émanant du Celtic Glasgow (D1 écossaise) pour Soppy. Si les Ecossais ont pris de l’avance, deux clubs de Ligue 1 n’ont pas encore dit leur dernier mot selon l’insider YohZe, parfaitement renseigné sur les arcanes des transferts.

En effet, l’AS Monaco serait récemment revenu à la charge pour s’offrir Brandon Soppy. Les Monégasques sont en concurrence avec leurs rivaux régionaux de l’OGC Nice, en contact avec l’entourage du joueur. La bataille s’annonce épique et elle peut livrer quelques surprises.