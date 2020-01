Stade Rennais – Mercato : le Borussia Dortmund et le FC Barcelone avancent pour Camavinga !

false

Les Allemands de Dortmund et les Espagnols du FC Barcelone auraient tous deux validé le profil d’Eduardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais.

A 17 ans, Eduardo Camavinga, le milieu du Stade Rennais, est déjà dans le radar de la plupart des grands clubs européens. « Eduardo Camavinga, aujourd’hui, on veut le garder. S’il y a la possibilité de le vendre à une équipe de Ligue 1 ? Oui mais la question ne se pose pas aujourd’hui. Si on a été approché par des clubs européens ? Oui », avait reconnu Olivier Létang il y a quelques jours.

Le Borussia prêt à payer 50 M€

Selon le journal allemand Sport Bild, le Borussia Dortmund, qui vient de frapper fort en recrutant le très convoité Erling Braut Haaland, serait prêt à débourser 50 M€ pour Camavinga l’été prochain. Mais le SRFC peut espérer une plus grosse vente, et il ne devrait pas se gêner pour faire monter les enchères. Surtout qu’après l’intérêt du Real Madrid, Foot Mercato annonce que le FC Barcelone a également activé cette piste. « La direction sportive a discuté du profil de Camavinga et l’a validé. Le club blaugrana, qui souhaite se renforcer considérablement au milieu l’été prochain (Fabian Ruiz est une autre cible), va donc tenter sa chance. De quoi faire grimper les prix», explique le média français.