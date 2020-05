Stade Rennais – Mercato : le club obligé de se serrer la ceinture malgré la C1 ?

true

Sur BFM TV, Nicolas Holveck a rappelé quelques vérités concernant le Stade Rennais. Les supporters ne pourront pas rêver d’un Mercato d’été 2020 clinquant.

Cette semaine, le Stade Rennais a eu droit à une heureuse nouvelle. En effet, en arrêtant le championnat à la 28e journée pour cause de Covid-19, la LFP a offert au club breton sa première qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Un moment historique pour les Rouge et Noir mais qui ne veut pas dire que la famille Pinault va faire exploser le carnet de chèque pour autant.

Invité sur « BFM TV » samedi soir, Nicolas Holveck (président délégué) a expliqué que le budget 2020-21 n’était pas encore arrêté et qu’il faudrait d’abord boucler l’exercice comptable en cours avec le moins de casse possible pour envisager la suite.

La réalité économique du Stade Rennais n’est pas réjouissante

« On est certains au minimum de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, c’est-à-dire des recettes d’un peu plus de 8 millions d’euros. La Ligue des champions nous assurerait un peu moins de 30 millions d’euros. L’écart est énorme en fonction des différentes hypothèses de qualification et des performances qu’on aura. On a encore une incertitude concernant notre budget de la saison prochaine », a-t-il rappelé.

Nicolas #Holveck prudent par rapport aux finances du #SRFC. « L’objectif est de limiter les pertes » https://t.co/F8oYdKO0NU — Actu SRFC (@ActuSRFC_) May 2, 2020

L’ancien Monégasque a également souligné toute la problématique du moment : « Les pertes seraient énormes pour le Stade Rennais sans compensation d’ici le 30 juin. Il va déjà falloir se mettre au travail pour sauver le compte d’exploitation au 30 juin. En fonction des solutions, on pourra envisager des investissements pour la saison prochaine. La Coupe d’Europe nous permet juste d’amortir une petite partie des pertes qui seraient les nôtres au 30 juin ».