Stade Rennais – Mercato : le coronavirus a gelé un dossier bien avancé

Le Stade Rennais a dû stopper les négociations pour la prolongation du jeune Lucas Da Cunha (18 ans) en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le coronavirus pourrait laisser des traces chez certains clubs de L1. Ces derniers ne perçoivent plus de recettes mais doivent continuer à payer leurs joueurs et employés. La bonne nouvelle est venue des diffuseurs, qui ont trouvé ce vendredi un accord avec la LFP pour régler une bonne partie des droits TV pour la saison en cours.

Malgré tout, le mercato pourrait être impacté par la crise sanitaire qui frappe le monde de plein fouet. L’agent de joueurs, Frédéric Guerra, a récemment évoqué ces points d’interrogation. « D’abord, il y aura le cas des joueurs transférables. Ensuite, la question des hommes arrivant en fin de contrat et aussi celle des joueurs à qui il reste un an de contrat », a-t-il expliqué au Progrès. Le Stade Rennais a ainsi vu les négociations gelées pour la prolongation de contrat du jeune attaquant prometteur Lucas Da Cunha (18 ans).

« On a dû arrêter la négociation »

« J’ai un jeune joueur à Rennes (Lucas Da Cunha) à qui il reste un an de contrat. On a dû arrêter la négociation, poursuit Guerra. À la limite, pour les joueurs prêtés avec option d’achat intégrant une clause pour lever cette option à partir d’un certain nombre de matches à jouer par exemple, la pandémie a bloqué le processus. C’est moins grave. » Concernant les joueurs en fin de contrat le 30 juin, la FIFA pourrait autoriser leur prolongation de contrat jusqu’à la fin de saison.