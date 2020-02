Stade Rennais – Mercato : le dossier Nzonzi aurait précipité la chute de Létang !

false

Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais depuis ce vendredi après-midi. Une décision prise contre son gré.

Depuis quelques heures, c’est la stupeur du côté du Stade Rennais. Olivier Létang, le président rennais, a été débarqué de sa fonction de président par l’actionnaire du club. Et les raisons de cette éviction deviennent de plus en plus claires.

Ces dernières heures, l’explication principale tenait dans les tensions continues entre le président rennais et l’entraîneur Julien Stéphan. Le clan Pinault aurait donc décidé de trancher en faveur du deuxième. Mais visiblement, ce n’est pas ce point précis qui a précipité la chute de Létang.

En effet, d’après le Parisien, l’actionnaire aurait très peu goûté la signature de Steven Nzonzi, prêté jusqu’à la fin de la saison avec un salaire très confortable (400 000€). « Depuis plusieurs semaines, le président avait été averti par les actionnaires d’un périmètre financier à ne pas dépasser. L’ancien directeur sportif adjoint du PSG n’en aurait pas tenu compte, multipliant les entorses notamment en matière de politique salariale. Grisé par la 3e place en championnat, à six longueurs du 2e Marseille, Létang aurait été débordé par son ambition d’accrocher une place qualificative directe pour la Ligue des champions en sortant des contraintes budgétaires », écrit le site du quotidien francilien. Une ambition payée cash puisque la saison du Stade Rennais se terminera sans Olivier Létang aux commandes.