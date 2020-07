Stade Rennais – Mercato : le dossier Salisu s’est accélérée, un deal possible avant ce soir ?

true

Désireux de recruter deux défenseurs centraux, le Stade Rennais a accéléré les discussions pour Mohammed Salisu (Valladolid).

Si Julien Stéphan semble s’être résolu à faire sans renfort en défense centrale d’ici à l’ouverture du prochain Mercato le 10 ou 15 août prochain, au Stade Rennais on continue de travailler d’arrache-pied pour boucler un dossier ce soir. Première cible du tandem Maurice – Holveck, Mohammed Salisu (Real Valladolid, 21 ans) fait toujours figure de priorité !

Salisu – Disasi, Rennes prêt à faire coup double ?

Selon « Foot Mercato », un accord existerait toujours entre Rennes et Valladolid pour un transfert à 12 M€ et les dirigeants bretons tentent actuellement de convaincre le défenseur ghanéen, lequel penchait plutôt ces derniers jours pour un transfert en Premier League du côté de Southampton. Mercredi, une réunion aurait eu lieu entre Nicolas Holveck et l’agent du joueur pour avancer sur le dossier.

D’après le site internet, Rennes serait optimiste pour boucler rapidement Mohammed Salisu et obtenir sa venue une fois la saison de Liga clôturée. L’arrivée de Salisu ne remet pas en cause l’intérêt des Rouge et Noir pour Axel Disasi (Stade de Reims, 22 ans) mais sur ce dossier il manque encore l’accord Rennes – Reims sur le transfert. Les Champenois réclament 15 M€. Pour l’heure, les Rennais n’ont fait une offre qu’à hauteur d’une dizaine de millions d’euros. Offre qui a été repoussée…