Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid compte sur un Camavinga à prix réduit !

true

Le jeune prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, n’en finit plus d’agiter les rumeurs en Espagne. Et notamment du côté du Real Madrid.

Au regard de son excellente saison sous le maillot du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a justifié la réputation de prodige qui l’accompagne. Des performances qui ont bien évidemment mis en alerte tous les plus grands clubs.

Voilà de longues semaines désormais que le Real Madrid serait notamment sur sa trace. Selon la presse espagnole et notamment ABC qui en remet une couche ce samedi, les contacts de Zinédine Zidane pousseraient le coach madrilène à réclamer Camavinga à tout prix comme alternative à Casemiro. Au point même que N’Golo Kanté serait relégué au rang de plan B.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Une décision qui serait d’autant plus justifiée au regard du prix du joueur. ABC annonce en effet que Camavinga serait disponible contre un chèque de 45 millions d’euros. Un chiffre presque accessible au but du potentiel du joueur, et bien loin de la valeur près de deux fois supérieure annoncée dernièrement. Optimisme de la presse espagnole ou premier effet de la crise au Stade Rennais ? En tout cas, un Camavinga à un tel prix devrait provoquer encore plus l’appétit des courtisans.