Stade Rennais – Mercato : le SCO Angers met la pression pour un flop défensif

true

En panne de temps de jeu (3 apparitions cette saison) et pas franchement dans les bons papiers de Julien Stéphan, Souleyman Doumbia (23 ans) fait partie des joueurs susceptibles de quitter le Stade Rennais cet hiver.

Un prêt avec OA à prendre ou à laisser

Arrivé il y a un an en provenance des Grasshoppers de Zurich et sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international ivoirien n’est cependant pas sûr de rebondir en Ligue 1 et du côté du SCO Angers. En effet, si « L’Equipe » explique le club du Maine-et-Loire cherche bien un concurrent à sa pépite Rayan Aït-Nouri (18 ans), récemment victime d’une fracture de la mâchoire, l’équipe dirigée par Stéphane Moulin ne poussera pas au delà de l’offre de prêt avec option d’achat formulé.

En effet, selon le « Courrier de l’Ouest », le SCO ne surenchérira pas sur sa proposition. Deux raisons à cette décision : Rayan Aït-Nouri se remet plus vite que prévu de sa blessure et pourrait être de retour début mars et Pierrick Capelle – qui dépanne au poste de latéral gauche depuis quelques matches – est prêt à continuer à endosser ce rôle jusqu’à la fin de saison si nécessaire…