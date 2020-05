Stade Rennais – Mercato : Leonardo (PSG) a donné un coup de main aux Rouge et Noir

true

Ancien directeur sportif de l’AC Milan, désormais au PSG, Leonardo a conseillé au Stade Rennais de prendre Mbaye Niang, malgré sa réputation.

Hier soir, sur le plateau du Canal Football Club, M’Baye Niang a confirmé qu’après deux saisons au Stade Rennais, il se verrait bien rebondir à l’Olympique de Marseille. L’attaquant a aussi évoqué son arrivée en Bretagne et révélé le rôle joué par Leonardo, aujourd’hui directeur sportif du PSG, qui l’a connu lors de leur passage à l’AC Milan.

« C’était un pari osé, parce qu’au début, on me disait : « Pourquoi tu vas au Stade Rennais ? ». Certains ont pu dire à Olivier (Létang, ancien président) : « Tu es sûr de le prendre ? C’est un fou ». Mais l’avantage avec Leonardo, que j’ai connu en Italie, c’est qu’il lui a dit (à Létang) : « Si tu arrives à le serrer, c’est un joueur qui va te donner satisfaction ». »

« Il n’a pas eu tort. Leonardo a été honnête en disant que j’étais dur. Moi aussi, je me dis que j’ai du caractère et que c’est compliqué pour un entraîneur qui n’arrive pas à gérer les joueurs de caractère. Mais si on travaille en confiance, que les dirigeants sont transparents avec moi, sur le terrain je serais toujours disponible à 100%. »