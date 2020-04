Stade Rennais – Mercato : les conditions du départ de Camavinga au Real Madrid se précisent

true

Selon AS, il est acquis qu’Eduardo Camavinga quittera le Stade Rennais pour le Real Madrid, cet été ou dans un an.

Camavinga au Real, cela se précise chaque jour un peu plus. AS fait la lumière sur le dossier dans son édition du jour. Le quotidien ibérique écrit que Camavinga viendra au Real, évoquant un accord passé entre le club merengue et Olivier Létang.



Il est précisé que le joueur a confirmé l’accord, qui prévoit qu’il reste une saison de plus à Rennes en cas de qualification pour la Ligue des champions. 3e de L1, le club breton serait qualifié dans tous les scénarios envisagés en cas d’arrêt définitif de la saison. Selon AS, Rennes demande 60 M€ pour son prodige et le Real est disposé à proposer 50 M€.