Stade Rennais – Mercato : les dirigeants tirent une satisfaction des échecs Salisu et Kouassi

Le Stade Rennais connaît des moments compliqués dans la quête de renforts estivaux. Mais le club semble y garder du positif.

Alors que le Stade Rennais semblait parti sur les chapeaux de roues à l’approche du Mercato, les dossiers récents se gâtent. Le club breton a d’abord buté sur le dossier du défenseur de Valladolid Salisu. Par la suite, c’est Tanguy Kouassi, annoncé très proche, qui a également choisi une autre voie en filant probablement vers le Bayern Munich.

Pourtant, ces différents échecs ne semblent pas impacter le moral du club breton si l’on en croit RMC. D’après le site de la radio, « si les négociations ont échoué sur les dossiers Mohammed Salisu et Tanguy Kouassi, on se satisfait en coulisses d’avoir été en concurrence avec des clubs comme le Bayern Munich ou le Real Madrid et d’avoir lancé d’autres pistes ».

La piste Salisu vraiment enterrée par le Stade Rennais ?

Plutôt que se lamenter sur son sort, le club breton préfère donc y voir le signe qu’il a désormais les capacités de dossier sur les plus gros dossiers en matière de transferts. La preuve que le projet breton prend de l’épaisseur au fil du temps et qu’il n’a peut-être pas totalement dit son dernier mot pour le défenseur central de Valladolid…