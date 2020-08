Stade Rennais – Mercato : les discussions s’annoncent tendues pour Aguerd !

true

Si le Stade Rennais est d’accord avec Nayef Aguerd (Dijon FCO, 24 ans), les Bretons ne paieront pas les 7 M€ réclamés pour le transfert.

Comme révélé par « L’Equipe » ce jeudi matin, le Stade Rennais songe désormais au défenseur marocain Nayef Aguerd (Dijon FCO, 24 ans) pour renforcer son axe défensif. Cependant, si l’on en croit « RMC », le dossier est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît même si l’ancien joueur de l’US Fath (D1 marocaine) est loin d’être aussi cher que les dernières pistes bretonnes (Salisu, Badiashile).

D’après Mohamed Bouhafsi, le spécialiste Mercato de la radio, Nayef Aguerd veut rejoindre Rennes et s’est déjà entendu sur les contours de son contrat. Toutefois, les Rouge-et-Noir ne sont pas disposé à payer les 7 M€ réclamés par Dijon.

A Rennes, on estime que le prix fixé est au dessus du marché pour un joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui n’a disputé que 12 matches sur l’exercice 2019-20. Les négociations pourraient s’avérer crispantes…