Stade Rennais – Mercato : les Girondins n’étaient pas seul sur Hunou

Avant qu’il ne prolonge finalement avec le Stade Rennais, Adrien Hunou (25 ans) était très courtisé… Et Bordeaux n’était pas le seul club prêt à le faire signer en L1.



Vendredi soir, le feuilleton a finalement pris fin. En fin de contrat en juin prochain, Adrien Hunou (25 ans) a finalement rempilé pour trois saisons, jusqu’en juin 2023, avec le Stade Rennais. Une signature lente à se dessiner et qui avait été l’un des grands axes de rumeurs lors du Mercato d’été.

En finalisant le contrat d’Hunou, le club breton s’est non seulement assuré de la continuité d’un amoureux du club… Mais aussi et surtout d’un attaquant très courtisé en France et à l’étranger. Comme nous vous l’indiquions, les Girondins de Bordeaux avaient notamment tenté de ferrer Hunou.

Selon « Le 10 Sport », le club au scapulaire était loin d’être seul. En France, le SCO Angers et l’OGC Nice étaient sur les rangs. En Angleterre, plusieurs clubs de deuxième moitié de tableau – Norwich et Newcastle notamment – lui auraient offert un juteux contrat. Hunou était même courtisé en Major League Soccer (D1 américaine). Il a finalement fait le choix de la continuité.