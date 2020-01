Stade Rennais – Mercato : Létang affiche une crainte avec de potentielles recrues

false

Depuis quelques jours, le Mercato hivernal a ouvert ses portes. Mis à part les convoitises autour de Camavinga ou Niang, le Stade Rennais se fait plutôt discret. Il faut dire qu’avec une troisième place en Ligue 1, un effectif fourni et deux compétitions restant à disputer, les besoins ne sont pas urgents.

Voilà pourquoi Olivier Létang, sur le plateau de Telefoot, a affiché un discours plein de prudence au sujet du risque encouru par de nouveaux arrivants. « On regarde s’il y a des opportunités intéressantes qui vont nous permettre d’améliorer l’effectif. On est toujours à l’affût. Mais il faut faire attention à ne pas bousculer les équilibres », a prévenu le président nantais.

Plutôt concentré sur le challenge sportif à venir, Olivier Létang attend notamment la réception de l’OM avec impatience. « Nos ambitions sont les mêmes. Quand je suis arrivé, je voulais que le club se structure. On va se concentrer sur les matches, on a un beau défi face à l’OM vendredi prochain. Et puis l’appétit vient en mangeant… »