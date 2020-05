Stade Rennais – Mercato : Lorient à l’affût d’un bon coup zappé par Stéphan ?

true

Le FC Lorient aimerait bien conserver le milieu offensif Armand Laurienté (23 ans) mais attend de savoir à quelle sauce il sera mangé au Stade Rennais.

Prêté par le Stade Rennais au FC Lorient cette saison, Armand Laurienté (23 ans) fait faire l’objet d’un débat lors du prochain Mercato. Joker des Merlus en Ligue 2, le Guadeloupéen s’est éclaté sous les ordres de Christophe Pelissier (21 apparitions, 2 buts, 5 passes décisives TTC).

Seulement prêté sans option d’achat et sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2023, le milieu offensif pourrait être tenté à l’idée de rester plus longtemps au FCL et la réciproque est vraie selon « Ouest-France ».

Pour l’heure, le club morbihannais n’a pas prévu de bouger mais cela pourrait vite changer : « Si son horizon est bouché en Ille-et-Vilaine, Lorient sera à l’affût », promet l’antenne locale du quotidien. Affaire à suivre.