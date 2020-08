Stade Rennais – Mercato : Maurice a chipé une pépite au nez du Barça !

true

Arrivé cet été en provenance de Montrouge, Mathys Tel (15 ans) est promis à un brillant avenir au Stade Rennais.

De plus en plus ambitieux au niveau de son Mercato, le Stade Rennais aspire aussi à rester une référence au niveau des centres de formation français. La bataille des jeunes talents est d’ailleurs l’un des piliers pour le nouveau triumvirae breton composé de Nicolas Holveck, Florian Maurice et Julien Stéphan.

Comme le rapporte « Goal.com », Rennes a fait un très joli coup en faisant signer la promesse Mathys Tel (15 ans) en provenance de Montrouge. Signataire d’un contrat aspirant mais déjà présent dans le groupe pour Youth League, l’attaquant est vu comme l’un des futurs cracks du football français.

Assuré de passer professionnel dès ses 16 ans en 2021, Tel a fait l’objet d’une bataille de poids lourds. Pour l’arracher, les Rouge-et-Noir ont dû jouer des coudes avec Leipzig, qui avait formulé une offre « sans précédent » pour le convaincre, mais également Barcelone et Monaco.