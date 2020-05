Stade Rennais – Mercato : Maurice, Camavinga, Traoré… Stéphan dresse un état des lieux

true

Julien Stéphan a encore été interrogé dans les colonnes de L’Équipe sur la situation du Stade Rennais en vue du mercato estival. Morceaux choisis :

Le cas Eduardo Camavinga :

« On a la volonté de poursuivre avec lui, de continuer à le faire progresser. Il a réussi une excellente saison, mais il n’a que 17 ans. Donc, il faudra confirmer la saison prochaine et dans son club formateur, en jouant à nouveau l’Europe dans un contexte qu’il maîtrise bien, entouré de gens qui le connaissent parfaitement, ça me semble être des conditions idéales de progression pour lui. Si Rennes reçoit une offre qui ne se refuse pas ? Je ne sais pas ce qu’il en sera, mais, ce que je souhaite, c’est continuer avec lui, qu’il continue à nous apporter toutes ses qualités. Le reste, je ne le maîtrise pas. »

Le cas Florian Maurice :

« On va attendre que le directeur sportif soit nommé, car toutes les décisions devront être prises de manière collégiale. Il y a un double objectif : garder le noyau dur de joueurs qui a performé et s’est développé, et chercher à l’améliorer et à le densifier. Donc, il faut avoir un équilibre et trouver des profils complémentaires et différents qui s’intègrent rapidement et apportent aussi une plus-value. Florian Maurice ? Ce n’est pas moi qui confirmerai ou infirmerai, c’est le président qui communiquera en temps et en heure sur la personne et décidera du timing. »

Les cas Morel, Traoré et Maouassa :

« Le nouveau président hérite de cette situation, avec beaucoup de joueurs à un an du terme de leur contrat. Ça fait partie des dossiers qu’il aura à gérer dans un avenir très proche (…) Jérémy a eu un rôle important cette saison et fait partie de toutes les réflexions dans la construction d’un effectif. Joris Gnagnon ? Il arrive en fin de prêt (Séville FC) et, à ma connaissance, il n’y a pas de négociation qui avait été menée sur une option d’achat. »