Stade Rennais – Mercato : Maurice ciblerait un défenseur du Bayern Munich !

En quête d’un défenseur central gaucher, le Stade Rennais s’est fait une raison concernant ses premières priorités. Mohamed Salisu (Real Valladolid) et Benoît Badiashile (AS Monaco) ne viendront pas. Comme l’a fait savoir « L’Equipe », le club breton regarde désormais du côté de Dijon et du défenseur marocain Nayef Aguerd (24 ans)… Mais ce n’est pas l’unique piste.

En effet, un nom beaucoup plus clinquant a fuité du côté de l’Allemagne. Selon « Kicker », les Rouge-et-Noir, poussés par leur nouveau directeur sportif Florian Maurice, auraient des vues sur… le stoppeur international espagnol du Bayern Munich, Javi Martinez (31 ans).

Il y a quelques mois encore, cette piste aurait paru complètement folle du côté de Rennes mais, avec les tours préliminaires de Ligue des Champions, le club se veut résolument ambitieux. De plus, Martinez n’est plus aussi intouchable, lui qui sort d’une saison compliquée en Bavière (seulement 16 apparitions en Bundesliga), voit débarquer le jeune Tanguy Kouassi (ex-PSG) en concurrence et arrive en fin de contrat dans un an.

Sur ce dossier, le Stade Rennais devra cependant jouer des coudes. Si l’international ibérique (18 capes) est bel et bien sur le marché, il faudra quand même jouer des coudes avec son ancien club de l’Athletic Bilbao ainsi qu’avec des écuries de Premier League. Cela ne semble pas faire peur au tandem Holveck – Maurice.

Stade Rennes are showing serious interest in Javi Martínez. The Spaniard has no future at Bayern and the club is willing to sell him if an acceptable offer comes in [Kicker] pic.twitter.com/ZCmBFbXUGm

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 5, 2020