Stade Rennais – Mercato : Maurice confirme la piste Terrier et vise un nouveau profil en défense !

Dans un entretien à Ouest-France, Florian Maurice a évoqué certaines pistes du Mercato du Stade Rennais. Morceaux choisis.

Il est très chaud sur Martin Terrier (OL)

« C’est quelque chose qui était engagé depuis quelque temps. Après, je l’ai fait venir à Lyon et si je l’ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c’est un joueur qui me plaît. C’est un joueur qui correspond aussi aux caractéristiques des joueurs qu’on pourrait avoir au Stade Rennais. Mais voilà, il y a encore du chemin avant d’arriver à un accord avec Terrier ».

Il confirme avoir tenté Kouassi (PSG)

« Kouassi, c’était une belle opportunité, quand je suis arrivé j’ai dit : « On y va, il faut y aller, c’est une opportunité exceptionnelle. » Je savais qu’avec Paris, ça allait être difficile, mais franchement, je n’imaginais pas qu’il quitte Paris pour aller au Bayern. Je l’imaginais plus quitter Paris pour venir chez nous parce que je pense que le projet lui correspondait totalement. On ne garantit jamais rien à un joueur, je suis très honnête avec eux, je ne leur promets jamais qu’ils vont jouer, non. Un, c’est l’entraîneur qui fait l’équipe. Deux, ce n’est pas parce que tu arrives que tu seras titulaire ».

Des joueurs plus expérimentés que Salisu (Valladolid) sont ciblés

« Je ne peux pas donner de nom, mais on a identifié des joueurs très difficiles à faire, on est sur ce type-là de profil aussi, on sait qu’il faut également de l’expérience ».