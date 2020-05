Stade Rennais – Mercato : Maurice ramène une piste de l’OL au milieu de terrain

Dans quelques jours voire semaines, Florian Maurice sera intronisé comme directeur sportif au Stade Rennais. Le club breton a réussi à chiper la responsable de recrutement de l’OL. Et son arrivée avant le Mercato estival sera forcément une aide précieuse.

D’ailleurs, Florian Maurice n’arrive pas les mains vides selon l’insider YohZe. En effet, Mohammed Kudus, milieu de terrain ghanéen de 19 ans qui évolue du côté du FC Nordsjaelland serait désormais sur les tablettes rennaises, après avoir été pisté par l’OL.

La priorité du côté de Rennes est de garder la base du groupe et de se renforcer qualitativement.

Le board rennais fait un tour des profils et des noms proposés et observés. 2 noms souvent cités, celui de Quentin Boisgard (Toulouse) et Mohammed Kudus (piste Flo Maurice) #SRFC pic.twitter.com/V88K32JXaE

— Yo.Z (@YohZe) May 18, 2020