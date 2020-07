Stade Rennais : Mercato, Mbaye Niang, avenir personnel… Stéphan met les choses au point

false

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a évoqué de nombreux sujets chauds lors d’un dîner partagé avec des supporters bretons.

Invité de l’émission « Un dîner avec… » partagée par le journaliste Julien Lechevestrier, l’entraîneur du Stade Rennais Julien Stéphan s’est confié sur le Mercato, la situation de Mbaye Niang et son avenir personnel. Extraits.

Trois joueurs attendus au minimum

« On a déjà réussi à faire signer Martin Terrier avant la coupure du Mercato. On aimerait recruter un attaquant et deux défenseurs centraux. Pour l’instant on part sur un budget Europa League +. Si jamais on dispute la Ligue des champions, on pourra se réajuster sur un joueur. Le Mercato courra jusqu’en octobre cette saison. »

#SRFC Dix petites déclas à picorer autour du dîner de Julien Stéphan avec des supporters du Stade Rennais. @ROUGEmemoire @RadioRoazhon pic.twitter.com/Mvkp8vGz0f — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) July 24, 2020

Mbaye Niang a été rattrapé

« J’ai eu une discussion franche avec lui à la reprise. Oui, il s’est vu partir ou plutôt son entourage. Il a fallu « rattraper » le joueur, le concerner à nouveau au projet. Côté OM, la sortie de Villas-Boas est claire. D’un point de vue physique, M’Baye est revenu en forme. »

Un attachement particulier à Rennes

« Je me sens super bien au Stade Rennais. Je suis très attaché au club, j’aime Rennes. Mais je crois beaucoup à la notion de cycle. Je n’ai pas envie de mal finir. Les Guy Roux dans le foot pro actuel, je pense que ce n’est plus possible. »