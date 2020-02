Stade Rennais – Mercato : pourquoi Steven Nzonzi a signé à Rennes

true

Il était en cette fin de matinée face aux médias. Nouvelle recrue du Stade Rennais, présentée au public vendredi dernier lors de la victoire du SRFC face au FC Nantes (3-2).

Steven Nzonzi en a donc dit un peu plus sur les dessous de sa venue en Bretagne. Lui qui appartient toujours à la Roma et qui était il y a encore quelques semaines à Galatasaray. Des propos retranscrits par Ouest-France.

« J’ai tout de suite aimé le challenge. C’est un club qui donne l’image d’évoluer, très positivement. Ça m’a plu. Et aussi je voulais rentrer dans mon pays, découvrir la L1. Il y a pas mal de choses qui ont fait que j’ai tout de suite accepté. J’ai eu la chance de discuter avec le président et ça s’est très bien passé. Toutes les énergies, tout m’a tout de suite plu. C’est ce qui fait que je suis là aujourd’hui(…)Je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je n’ai pas eu de blessure, il n’y a qu’un mois qui est passé. Je me suis entraîné les deux derniers jours, ça s’est très bien passé et je me suis entraîné pendant un mois. Avec le staff du Stade Rennais, on va très bien travailler et je vais essayer de retrouver ma forme le plus rapidement possible. »