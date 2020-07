Stade Rennais – Mercato : Rudi Garcia (OL) officialise le départ de Martin Terrier

true

En marge de la victoire sur l’OGC Nice, l’entraîneur de l’OL a confirmé que son attaquant allait bientôt être transféré au Stade Rennais.

Priorité de Florian Maurice pour le poste d’attaquant, Martin Terrier va bien effectuer le trajet Lyon-Rennes. Samedi matin, L’Equipe avait annoncé un accord entre les différentes parties pour un transfert estimé à 10 M€. Mohamed Toubache-Ter avait confirmé l’information mais parlé d’une indemnité de 15 M€.

Hier soir, après la victoire de son équipe sur l’OGC Nice (1-0), Rudi Garcia, qui avait déclaré trois jours plus tôt sa volonté de garder son joueur, a rendu les armes : « Oui, j’ai des regrets car je veux garder tous mes joueurs mais non, je n’en ai pas, car c’est aussi devant que nous avons plus de concurrence, l’effectif le plus fourni. Quand ce sera officiel, nous pourrons dire au revoir à Martin. C’est comme ça. On va réduire le groupe car nous sommes trop nombreux. » Martin Terrier (23 ans) sera donc très prochainement rouge et noir !