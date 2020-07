Stade Rennais – Mercato : Salisu, Guirassy… ça bouge sur les dossiers

true

Dans son dernier live sur Twitch, Manu Lonjon est revenu sur deux dossiers chauds du Stade Rennais : Mohammed Salisu et Serhou Guirassy.

Si le Stade Rennais patine depuis plusieurs semaines à faire Mohammed Salisu (Real Valladolid, 21 ans), le club breton pourrait avoir droit à un petit coup de main d’Espagne pour finaliser le dossier et éliminer la concurrence de Southampton. Certes, les Anglais sont en tête dans l’esprit du défenseur ghanéen mais les Saints sont dans l’incapacité d’obtenir le permis de travail de Salisu, faute d’un vécu en sélection de ce dernier.

Valladolid s’impatiente avec Southampton pour Salisu

Selon Manu Lonjon, cette situation est profitable à Rennes puisque dans le même temps Valladolid, qui a validé les offres des Rouge et Noir et de Southampton, ne souhaite désormais plus perdre de temps et a besoin des 12 M€ de Salisu pour avancer sur son Mercato. D’ici quelques jours, le club de Ronaldo pourrait être tenté de fermer la porte au club de Premier League et à donner la primeur à Rennes.

L’AS Monaco arrive sur Guirassy

Alors que la situation s’améliore pour Salisu, elle devient encore un peu plus compliquée concernant Serhou Guirassy (25 ans). Jusqu’à présent, Rennes était à la lutte avec Lille, Crystal Palace et West Ham pour le transfert du buteur du SC Amiens. Toujours selon Manu Lonjon, un nouveau club serait récemment rentré dans la lutte : l’AS Monaco. Le club de la Principauté a pris des renseignements et le voit comme un profil susceptible de remplacer Islam Slimani et d’être le complément parfait à Wissam Ben Yedder. Affaire à suivre…