Stade Rennais – Mercato : Sehrou Guirassy, pourquoi ça n’avance pas

Les dirigeants du Stade Rennais, qui s’intéressent à l’attaquant d’Amiens Sehrou Guirassy, sont encore loin du compte financièrement.

Pas simple, pour le Stade Rennais, d’avancer avec détermination sur le front de l’attaque. Et on parle ici, bien entendu, du mercato rennais, bloqué en partie par l’épineux dossier M’Baye Niang. Ce dernier, qui avait fait part de son intérêt pour l’OM il y a quelques jours, risque fort d’aller voir ailleurs en raison des 25 millions d’euros attendus.

Et si rien ne dit, à cette heure, que Niang évoluera sous un autre maillot la saison prochaine (au Qatar), les dirigeants ne peuvent attaquer d’autre dossiers en fonction du choix de leur avant-centre actuel. Symbole des problèmes des dirigeants du SRFC : l’attaquant d’Amiens, Sehrou Guirassy.

Manque 7 millions pour Guirassy

Selon le quotidien l’Equipe, le Stade Rennais aurait formulé une offre de 13 millions d’euros. Problème, cela resterait largement insuffisant aux yeux d’Amiens et de sa direction qui, tenez-vous bien, attend 20 millions d’euros ! L’écart est donc important. Et serait plus facilement comblé avec un transfert de Niang…