Stade Rennais – Mercato : Siebatcheu a été recalé par un mal classé de L1 !

Focalisé sur la venue de Steven N’Zonzi pour renforcer l’entrejeu, le Stade Rennais n’était pas non plus contre un renfort en attaque. Malheureusement, ce dossier n’a jamais pu aller à terme du fait du non-départ de Jordan Siebatcheu (23 ans), joueur sur lequel Julien Stéphan ne compte pas énormément… Et qui n’intéresse visiblement plus grand monde.

Conscient qu’il serait difficile de vendre un joueur acheté 9 M€ il y a un an et demi, Rennes était pourtant ouvert à un prêt avec prise en charge de la totalité (ou d’une partie) du salaire. Si l’on en croit « France Football », Siebatcheu aurait notamment été proposé en Ligue 1 du côté du Nîmes Olympique.

Bien qu’intéressé par la perspective de renforcer leur secteur offensif, les Crocos n’ont pas donné suite à la possibilité de faire venir Siebatcheu. Les six prochains risquent d’être très long pour l’intéressé…