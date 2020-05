Stade Rennais – Mercato : Stéphan assure disposer d’un premier renfort au milieu

true

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, est très satisfait de la signature d’un jeune joueur appelé à percer chez les pros.

Le Stade Rennais, en plus d’une équipe première performante, sait pouvoir compter sur un centre de formation qui sait produire de bons joueurs. Un vivier sur lequel Julien Stéphan compte bien puiser à l’avenir.

Une tendance confirmée par la signature du premier contrat professionnel d’Adrien Truffert. Agé de 18 ans et capable de joueur aussi bien sur une aile qu’au milieu de terrain, ce gaucher s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club breton.

Et Julien Stéphan, sur le site officiel du club, assure que Truffert pourrait bien se frayer une place dans l’équipe première très rapidement. « C’est une juste récompense de tous les efforts fournis depuis qu’il a intégré le centre de formation. Cela vient récompenser une progression constante et un investissement constant de sa part. On est ravi qu’il ait paraphé son premier contrat professionnel. C’est un jeune que je connais très bien. Il a très gros potentiel, un bon volume de jeu et un bon pied gauche. Adrien est quelqu’un de très intelligent, il a une bonne mentalité. Il a de la polyvalence il peut jouer à différent poste, il a toute les qualités pour progresser et s’imposer dans un avenir proche au Stade Rennais », a confié Stéphan.