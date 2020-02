Stade Rennais – Mercato : Steven Nzonzi a eu un coup de cœur pour Olivier Létang 

true

Présenté en grande pompe hier à l’occasion du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes (3-2), Steven Nzonzi est assurément le gros coup français du dernier jour du Mercato. En disgrâce à Galatasaray où il était prêté par l’AS Roma, le Champion du Monde a vu sa mutation temporaire écourtée pour un nouveau prêt de six mois en Bretagne.

Létang, un discours qui a fait la différence

Sur le site officiel du club, l’ancien joueur du FC Séville a expliqué son choix, confirmant qu’Olivier Létang, le boss rennais, y était pour beaucoup. « J’ai aimé le discours du Président Olivier Létang et j’ai été séduit par le projet du club. J’ai accroché avec ce qu’il a dit. Les objectifs sont intéressants. Le club fait une bonne saison. Le Stade Rennais travaille bien avec une évolution assez incroyable depuis deux ans. Il donne l’impression d’évoluer très positivement », a justifié le longiligne milieu de terrain, parti très jeune à l’étranger et qui va enfin découvrir la Ligue 1 avec Rennes.

« Il avait d’autres possibilités mais… »

Du côté du dirigeant rennais, on n’était pas peu fier d’avoir réussi son coup : « Avec Julien, et nous l’avions dit avant le mercato, nous ne souhaitions prendre quelqu’un que si cela permettait d’améliorer notre effectif. Le palmarès et le vécu de Steven valent toutes les paroles. Steven a une grande expérience en ayant joué dans quatre grands championnats et en remportant des trophées majeurs dont celui de Champion du monde. Il nous rejoint avec beaucoup d’envie et de détermination. Il a été un acteur clé car il avait beaucoup d’autres possibilités mais il a choisi de rejoindre le Stade Rennais. Au-delà du joueur, c’est une très belle rencontre humainement. Nous devons maintenant bien l’accueillir et l’intégrer rapidement pour qu’il se sente bien au sein de la famille du Stade Rennais ».