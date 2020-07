Stade Rennais – Mercato : trois précisions viennent tempérer la piste Ben Yedder

Alors que le Stade Rennais franchit clairement les paliers dans son projet depuis quelques années, les derniers bruits en matière de Mercato ont fait exploser les discussions entre suiveurs. L’insider YohZe a lâché une vraie bombe en annonçant mardi que le club breton avait dans un coin de sa tête l’envie de faire venir Wissam Ben Yedder.

Associer le co-meilleur buteur de L1 de la saison passée (avec Kylian Mbappé), international français, au Stade Rennais, a suscité énormément de réaction. Mais aussi pas mal de scepticisme. L’auteur de l’information a donc apporté plusieurs précisions à ses informations pour éviter l’emballement. La première est qu’aucune discussion concrète n’a été entamée. Le Stade Rennais est simplement au stade d’étudier « la faisabilité » de ce dossier.

La deuxième est la volonté du joueur. Wissam Ben Yedder serait tout à fait à son aise à l’AS Monaco, ce qui rend forcément le dossier un peu moins simple. Enfin, YohZe précise également que Ben Yedder n’est pas une priorité sur laquelle le Stade Rennais se focalise, mais simplement un des dossiers offensifs sur lesquels il prend la température pour combler son besoin d’avant-centre. De quoi tempérer quelque peu l’enthousiasme lié à cette annonce.

Différence entre vouloir et étudier la possibilité d’un tel transfert.

Pour l’instant Rennes étudie juste sa faisabilité dans le cas et SEULEMENT dans le cas où le club et en phase de groupe de LDC.

Rennes cherche un attaquant et prend la température sur plusieurs dossier. https://t.co/83jlsBA9SM

