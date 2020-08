Stade Rennais – Mercato : un ancien buteur fait monter les enchères

true

Selon la presse anglaise, Ismaïla Sarr, l’ancien attaquant du Stade Rennais, plaît à plusieurs clubs anglais lors de ce mercato estival.

Le choix de carrière n’aura guère été concluant. Et, une fois encore, Ismaïla Sarr, en quittant le Stade Rennais pour rejoindre la Premier League (Watford) l’été dernier, a prouvé que de traverser la Manche n’était pas (toujours) une judicieuse idée. Son club vient en effet d’être relégué en Championship, ce qui contraint l’attaquant sénégalais à trouver, et vite, une nouvelle porte de sortie.

Ce ne devrait pas être un problème. Car selon les médias britanniques, et notamment The Sun, Sarr jouit d’une sacrée cote de popularité. Témoin, l’intérêt de Crystal Palace qui serait disposé à mettre plus de 44 millions d’euros pour le récupérer la saison prochaine. Autres clubs venus aux renseignements, les Gunners d’Arsenal et les Blues de Chelsea. Chelsea qui, selon The Daily Mial cette fois, aurait fait de Sarr un plan B en cas d’échec dans les négociations avec Kai Havertz (Bayer Leverkusen).

Auteur, la saison dernière, de 5 buts et autant de passes décisives, l’ancien rennais devrait donc rester à l’étage supérieur. Et permettre à Watford de récupérer un sacré montant avoisinant désormais les 50 millions d’euros. Le dossier est engagé…