Stade Rennais – Mercato : un attaquant formé au club réclame son départ

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Jordan Tell (attaquant, 23 ans) ne veut plus être baladé de prêt en prêt par le Stade Rennais.

Prêté pour la troisième fois consécutive par le Stade Rennais, Jordan Tell (23 ans) est lassé d’être baladé d’un club à l’autre. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022 lui permettant de vivre une nouvelle année en prêt, l’attaquant guadeloupéen aurait fait passer un message à ses dirigeants à l’issue de son retour de Caen.

En effet, comme le rapporte « L’Equipe », Jordan Tell souhaite, cette fois-ci, un transfert définitif et peut compter sur trois clubs de Ligue 2 prêts à l’accueillir : le SM Caen, l’AS Nancy-Lorraine et le Valenciennes FC.

Sortant une saison compliquée du fait d’un problème récurrent à la cuisse (5 apparitions seulement), Jordan Tell jouit encore d’une bonne cote en Ligue 2 vestige d’une saison 2018-19 encourageante à l’US Orléans (9 buts en 26 matches toutes compétitions confondues).