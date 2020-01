Stade Rennais – Mercato : un défenseur réclame un départ à Julien Stéphan

false

Il y a un an, confronté à des problèmes dans son couloir gauche, Julien Stéphan et le Stade Rennais pensaient tenir leur solution avec Souleyman Doumbia. Arrivé des Grasshopper Zurich, le latéral gauche n’a néanmoins pas connu la réussite escompté.

Dans l’ombre de Bensebaini jusqu’à l’été et désormais du duo Maouassa – Morel, Doumbia n’a que très peu de temps de jeu et commence à perdre patience. Dans les colonnes de l’Equipe, le défenseur du Stade Rennais a pris les choses en main.

De manière très claire, Doumbia a réclamé un départ pour retrouver du temps de jeu en prêt pendant six mois, avant peut-être de retenter sa chance. « Je souhaite partir cet hiver. Ce serait un crève-cœur, mais j’arrive à un âge où je dois jouer. J’aimerais faire six bons mois en prêt et peut-être revenir ensuite ou aller ailleurs. Je préférerais ne pas quitter Rennes définitivement, pour le moment. Ce qui m’intéresse, c’est jouer et avaler le terrain. Ça me manque ». La position du club breton à son sujet n’est pas encore connue.