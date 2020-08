Stade Rennais – Mercato : un différend de 4 M€ pour Nayef Aguerd

true

Selon Ouest-France, le Stade Rennais et le Dijon FCO sont très loin de s’entendre pour le transfert de Nayef Aguerd (défenseur, 24 ans).

Le Stade Rennais parviendra-t-il à recruter son défenseur central gauche en la personne de Nayef Aguerd (Dijon FCO, 24 ans). Ce n’est pas encore gagné. En effet, comme le confirme « Ouest-France », les discussions avec le club bourguignon sont aussi tendues que celles avec Amiens concernant Serhou Guirassy.

Le DFCO a fixé un prix de regard à 8 M€ et se montre pour l’heure totalement inflexible au grand dam des Rennais et du défenseur marocain, déjà d’accord avec les Rouge-et-Noir. Les Bretons sont prêts à monter jusqu’à 4 M€ pour Aguerd mais ne souhaitent pas aller plus haut pour un joueur en fin de contrat dans un an et qui n’a disputé que 12 matches de L1 l’an passé. Le dossier est dans une impasse.

Dans le sens des départs par contre, le Stade Rennais avance. C’est notamment le cas de Denis-Will Poha (23 ans), prêté cette saison au Vitoria Guimaraes (D1 portugaise). Apparu à 22 reprises cette saison, le milieu de terrain devrait y rester selon Goal. Un accord serait tout proche quant à la levée de son option d’achat. Rennes aurait accepté une somme inférieure en contrepartie d’un pourcentage à la revente de 25%…