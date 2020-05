Stade Rennais – Mercato : un goleador brésilien pour épauler Mbaye Niang ?

true

En quête d’un attaquant supplémentaire, le Stade Rennais est intéressé par Arthur Cabral, jeune buteur brésilien (22 ans) du FC Bâle…

Si le Stade Rennais a bouclé l’exercice 2019-20 à la 3e place de Ligue 1 et disputera les barrages de la prochaine Ligue des Champions, le club breton disposera de moyens très incertains pour son prochain Mercato. Les Rouge et Noir, qui ne bénéficient plus des réseaux d’Olivier Létang mais vont prochainement récupérer Florian Maurice, devront donc être plus malins dans leurs choix.

Arthur Cabral plait mais…

D’après l’insider YohZe, twittos bien renseigné sur les transferts, Rennes lorgnerait un buteur coté de D1 suisse : Arthur Cabral (FC Bâle, 22 ans). Auteur de débuts très prometteurs en Europe (9 buts, 6 passes décisives en 24 matches TTC), le dossier s’annonce toutefois très complexe à gérer.

En effet, le natif de Campina Grande appartient pour l’heure à deux clubs brésiliens (Palmeiras et Ceara), qui se partageront chacun 50% du transfert. La donne pourrait encore plus se compliquer si Bâle venait à lever l’option d’achat pour récupérer entre 50 et 70% des droits…