Stade Rennais – Mercato : un gros club s’attaquerait à Mendy, Areola pour le remplacer ?

Il y a un an, le Stade Rennais réalisait un joli coup en s’offrant Edouard Mendy en provenance du Stade de Reims. Le portier sénégalais, solide dans la cage bretonne, a été l’un des grands artisans de la saison réussie du club breton. Et cela pourrait déboucher sur une sacrée surprise.

Selon le compte Twitter ExWHUEmployee, insider reconnu dans le football britannique, Chelsea aurait entamé des discussions pour tenter de recruter le gardien rennais. Le club londonien, qui ne compte plus sur Kepa, a sans doute en tête l’excellent souvenir d’un certain Petr Cech, lui aussi recruté au Stade Rennais à l’époque.

I can confirm Chelsea have also held talks with Thiago Silva on a free and a keeper called Edouard Mendy from Rennais. They also like Rice and Dunk (but no bids yet).

— ExWHUemployee (@ExWHUemployee) August 21, 2020